Von Hilko Raske

Bünde (BZ). Direkte Kontakte meiden, möglichst viel telefonisch erledigen – so lautet in Zeiten der Corona-Pandemie die Devise. Doch was tun, wenn man sich beim Lieferservice Essen bestellt und dann die Lieferung an der Haustür bezahlen soll? Einen neuen Weg will das Asia-Wok-Restaurant an der Eschstraße beschreiten. Wie man sich das genau vorstellt, beschreibt Inhaberin Phuong Dung Nguyen (26) in den sozialen Medien: „Zusätzlich zum Lieferdienst bieten wir Euch nun die Möglichkeit der kontaktlosen Zahlung an. Wie das funktioniert? Ganz einfach – Ihr legt das Geld geschützt vor die Tür und wir tauschen es gegen die Bestellung ein (vorher einfach am Telefon Bescheid geben). So schützen wir uns alle und können trotzdem weiter schlemmen.“