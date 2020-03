Von Hilko Raske

Bünde (WB). Jahrelang war er das Vereinslokal, doch nun wird die Turngemeinde Ennigloh (TGE) keine Treffen mehr im Gasthof „Leib & Seele“ veranstalten. Mit dieser Entscheidung wolle sich der Verein von dem hier regelmäßig tagenden AfD-Stammtisch distanzieren, sagt Christa Nordsiek, 2. Vorsitzende der TGE. Der Verein hatte vor wenigen Tagen erst seine Jahreshauptversammlung in dem Gasthof am Naherholungsziel Dustholz abgehalten. Von den etwa 1000 Mitgliedern seien aber nur 25 erschienen – und das, obwohl auch Ehrungen auf der Tagesordnungen standen, so Christa Nordsiek.