Das Hensel-Glashaus am Alten Marktplatz ist dicht. Foto: Ralf Meistes

Herford (WB/ram). Die meisten Herforderinnen und Herforder sind dem Aufruf gefolgt und einfach zu Hause geblieben: In der Fußgängerzone waren am Mittwochnachmittag nur noch wenige Menschen unterwegs.

Wo hätten sie auch hingehen sollen, denn bis auf Apotheken und Supermärkten waren die Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen. Überall hatten Einzelhändler rasch verfasste Aushänge hinter der Eingangstür platziert.

Gesundheit geht vor

Am Gehrenberg war am Mittwoch nur wenig los. Foto: Ralf Meistes Am Gehrenberg war am Mittwoch nur wenig los. Foto: Ralf Meistes

Die Bäckerei Hensel im Glashaus am Alten Markt stellt mit ihrem Aushang zur Schließung klar: „Gesundheit geht vor“. Andere, wie beispielsweise die Buchhandlung Otto in der Höckerstraße, formulierten fast trotzig: „Egal was kommt, wir sind für Sie da“ und verwiesen auf ihr Online-Angebot.

Auch die Betreiber des Capitol Kinos verabschieden sich in die Zwangspause mit dem Satz: „Wir sind bald wieder für euch da. Das Kino bleibt zunächst bis zum 16. April geschlossen.