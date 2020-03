Von Christian Althoff

Klopapier ist gerade ein Aufregerthema, denn trotz der Beteuerungen des Handels funktioniert die Versorgung der Bevölkerung damit nicht mehr. Die Folge: Sobald irgendwo Pakete auftauchen, wird noch mehr gehamstert – und schon sind die Regale wieder leer.

Matthias Wibbeler hat in Bünde-Spradow einen Hofladen mit Imbiss und Partyservice. „Weil viele Gastronomiebetriebe wegen Corona schließen mussten, hatte mein Großhändler noch Klopapier am Lager, das ich übernommen habe.” Wibbeler stapelte die 250 Packungen in seiner Scheune und stellte noch 800 Pakete Mehl, 160 Pakete Nudeln und 320 Päckchen Trockenhefe dazu. „Alles Sachen, die im Moment schwer zu bekommen sind.”

An der rechten Wand der Scheune stapeln sich 250 Packungen mit Toilettenpapier. Foto: Christian Althoff An der rechten Wand der Scheune stapeln sich 250 Packungen mit Toilettenpapier. Foto: Christian Althoff

Am Mittwochabend veröffentlichte der Bünder ein Foto seiner Vorräte bei Facebook und kündigte für Donnerstagmorgen einen Sonderverkauf an. Er bat die Kunden, nur haushaltsübliche Mengen zu kaufen, und schrieb, er erwarte ein rücksichtsvolles Verhalten. „Wir wollen möglichst vielen Menschen Waren zur Verfügung stellen.”

Als ein Mitarbeiter die Scheune am Donnerstag gegen 7.50 Uhr öffnet, warten etwa ein Dutzend Kunden auf dem Parkplatz, den Autokennzeichen zufolge aus den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke. Ein Ehepaar aus Rödinghausen: „Wir kümmern uns um zwei ältere Leute, die nicht mehr alleine einkaufen können. Seit einer Woche versuchen wir jetzt, Klopapier für sie zu kaufen. Wir waren schon bei Edeka, Aldi und Netto.” Doch auch heute kommen die beiden nicht zum Zug: Zwei uniformierte Mitarbeiter des Ordnungsamts untersagen den Verkauf, bevor er beginnt, und ein Polizist fordert die Mitarbeiter des Hofladens auf, die Aktion auf Facebook abzusagen. Doris Greiner-Rietz, Sprecherin der Stadt Bünde, erklärt später, der Verkauf sei nach Einschätzung der Stadt „als Event-Veranstaltung” beworben worden. „Und Veranstaltungen, öffentliche wie nichtöffentliche, sind wegen des Corona-Virus grundsätzlich untersagt!”

Verkauf später im Ladengeschäft

„Das fasse ich doch nicht!”, sagt Angela Karsli vom Pflegedienst „Pflege ist Begegnung”, die mit ihrer Kollegin Janice Soares Salazar aus Bad Oeynhausen gekommen ist. „Wir klappern seit Tagen alle Märkte ab, an denen wir vorbeikommen, weil wir alten Menschen Toilettenpapier mitbringen wollen. Aber es gibt ja nirgendwo mehr etwas.” Ein älterer Mann hört das und mischt sich ein: „Eine Sauerei ist das! Hier sind doch viel weniger Menschen als in jedem Supermarkt! Warum verbietet die Stadt mir, Klopapier zu kaufen? Hat die nichts Besseres zu tun?” Der Mann redet sich in Rage und will zu den Ordnungsamtsmitarbeitern, um ihnen die Meinung zu sagen, aber seine Frau zieht ihn zurück. Wie die meisten Kunden fährt das Ehepaar schließlich unverrichteter Dinge davon.

Matthias Wibbeler: „Wir hatten vor der Scheune einen Tisch als Tresen aufgestellt und hätten das Klopapier eigentlich unter freiem Himmel verkauft. Da wäre das Ansteckungsrisiko kleiner gewesen als in jedem Laden, wo die Leute an der Kasse in der Schlange stehen.” Später verkauft der Hofladen dann einzelne Packungen in seinem Ladengeschäft.

Dieses Schild musste aufgestellt werden. Foto: Christian Althoff Dieses Schild musste aufgestellt werden. Foto: Christian Althoff

Das Verkaufsverbot ist nicht Wibbelers einziger Ärger: „Mir wird vorgeworfen, ich würde mich an der Not der Menschen bereichern. Quatsch ist das. Ich kriege nun mal nicht die Einkaufspreise wie Aldi. Das Klopapier wollte ich für vier Euro verkaufen. Soviel hat es mich fast selbst gekostet. Und für das Mehl, das ich für einen Euro angeboten habe, habe ich 89 Cent bezahlt.”

Seinen Kunden bietet Matthias Wibbeler jetzt an, ihnen das Klopapier nach telefonischer Bestellung nach Hause zu liefern. „Das ist nämlich erlaubt.”