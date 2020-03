Im November 2018 waren in Bünde rund 200 Bürger auf die Straße gegangen und hatte für eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge demonstriert. Gerade in der Elsestadt sorgte das Thema in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Die Liberalen haben sowohl die Anliegerbeiträge nach dem Komnunalabgabegesetz NRW (KAG) wie auch die Beiträge nach dem Baugesetzbuch des Bundes – die Erschließungsbeiträge – im Visier. „Wir haben unsere Forderung auf dem Kreisparteitag eingebracht und breite Zustimmung gefunden. Wir hoffen nun, dass unser Antrag es bis zum Landesparteitag schafft und in das FDP-Wahlprogramm für die Landtagswahl 2022 aufgenommen wird“, so der Bünder Lokalpolitiker Sven Schäffer, der den Antrag gemeinsam mit seinem Ortsverbandschef Martin Lohrie ausgearbeitet hat.

Klappt das alles, sieht Lohrie gute Chancen bei einer erneuten Regierungsbeteiligung seiner Partei, die aus Bünde stammenden Forderungen durchzusetzen und dass die KAG-Gebühren dann tatsächlich zur kommenden Legislaturperiode fallen könnten. Und der 65-Jährige ist sicher: „Der Bundesgesetzgeber wird beim BauGB nachziehen müssen, wenn noch mehr Ländern sich entschließen das ihre Anliegergebühren abzuschaffen. Vor allem wenn mit NRW das bevölkerungsreichste Land die Beiträge abschafft.“

Doch wie sollen die Kosten für Straßenausbaumaßnahmen gestemmt werden, wenn die Anlieger sich nicht mehr beteiligen? „Das Land übernimmt die Kosten und stattet die Städte und Gemeinden mit ausreichenden finanziellen Mitteln zur Wahrnehmung ihrer kommunalen Selbstverwaltung aus“, erklärt Lohrie. Er und seine Mitstreiter begrüßen generell die erst kürzlich beschlossenen Änderungen bei den NRW-Anliegerbeiträgen: So etwa die neue Staffelung der Gebühren mit einer Halbierung der Höchstsätze, die verpflichtende Bürgerbeteiligung vor Beginn der Baumaßnahmen, einen Rechtsanspruch auf Ratenzahlung sowie praktikable Härtefallregelung, wenn Betroffene durch Zahlung der Beiträge wirtschaftlich überfordert werden könnten

Lohrie stellt aber zugleich klar: „.Gerade im ländlichen Raum stellen die Anliegerbeiträge eine unverhältnismäßig hohe Belastung der Grundstückseigentümer dar.“ Straßenbauabschnitte verteilten sich oftmals auf wenige große Grundstücke, sodass eine Wertsteigerung der Grundstücke durch eine Sanierung der Straße in keinem angemessenen Verhältnis zu den Beiträgen stehe.

Ferner würde Grundstückseigentümer bei der aktuellen Regelung gleich dreifach zur Kasse gebeten. „Erstens beteiligen sie sich mit Ihren allgemeinen Steuern an dem Kostenanteil der Kommune. Zweitens beteiligen sie sich mit den Anliegerbeiträgen an den Kosten Und drittens muss man bedenken, dass bei einer Grundstücksveräußerung ein durch eine Wertsteigerung erzielter höherer Verkaufspreis oder höhere Mieteinnahmen im vollem Umfang zu versteuern sind“, so der FDP-Ortsverbandschef.

Besonders betroffen seien ältere Menschen und junge Familien, die sich bewusst für Wohneigentum als private Altersvorsorge entschieden hätten. Denn diese profitierten weder finanziell vom gesteigerten Mietwert ihrer Immobilie, noch sei eine Veräußerung eine Alternative.

„Wir hier in Bünde glauben, dass wir näher dran sind an den Leuten als die Landes oder Bundespolitik. Und es reicht langsam mit der Bedienerei bei Bürgern zusätzlich zu dem was sie an Steuer- und Abgabenlasten leisten müssten“, fasst Lohrie zusammen.