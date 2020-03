Seit Montag gibt’s den kostenlosen Lieferservice: Rewe-Inhaber Sven Hornung (von links), Fahrlehrer Marvin Nordsieck und Marc Höcker hatten gleich am ersten Tag des Angebots gut zu tun und konnten die Fahrschulautos mit Tüten vollpacken. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Not macht erfinderisch – und solidarisch: Wegen der Corona-Krise hat Marc Höcker seine Bünder Fahrschule zu einem Lieferservice umfunktioniert. Für Rewe-Inhaber Sven Hornung bringen er und seine Mitarbeiter Lebensmittel und Co. zu Älteren und Hilfsbedürftigen. „Das machen wir natürlich umsonst“, so der 49-Jährige.

Seit vergangenem Dienstag steht Höckers Fuhrpark still. Das Land NRW hatte zuvor den Betrieb von Fahrschulen untersagt. „Es gab zunächst viel Unsicherheit. Der Erlass war schwammig formuliert“, so der Unternehmer. Ein Anruf beim Ordnungsamt brachte Gewissheit. Umgehend pfiff Höcker seine Mitarbeiter zurück: Laufende Fahrstunden wurden abgebrochen, die Fahrschüler zuhause abgesetzt. „Bis zum 30. April ist mein Betrieb dicht. Meine acht Angestellten habe ich in Zwangsurlaub geschickt, Kurzarbeitergeld beantragt.“

Idee kam bei Meeting

Doch dem Team wurde zuhause schnell langweilig. „Letzten Freitag haben wir uns getroffen, wollten schon mal abchecken, wie es nach der Corona-Krise weitergehen kann“, so Höcker. Aber es reifte auch eine konkrete Idee: „Wir haben uns überlegt, einen kostenlosen Lieferdienst auf die Beine zu stellen, für Lebensmittel. Bevor wir die ganze Zeit nix tun, können wir uns auch für die Allgemeinheit engagieren. In solchen Zeiten muss man zusammenhalten. Und ob meine Autos nun rumstehen oder nicht: Bezahlen muss ich für die sowieso.“

Der Fahrschul-Chef rief seinen Bekannten Sven Hornung, Inhaber des gleichnamigen Bünder Rewe-Marktes an – und rannte mit seinem Vorschlag bei dem Einzelhändler offene Türen ein: „Er wollte sowieso einen Bringservice einrichten. Das passte daher natürlich super.“

Geld wird ausgelegt

Seit Montag sind Höcker und seine Crew nun als Lieferfahrer im Einsatz. Die Bestellungen werden entweder über Fahrschulzentrale (Telefon: 05223/7890707) oder den Supermarkt (05223/179730) angenommen. „Sven Hornung hat zwei Mitarbeiter abgestellt, die nichts anderes tun, als die Einkäufe in Tüten zu verpacken“, so der Fahrschul-Chef. Einzugsgebiet ist das Bünder Land: Also die Stadt Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen.

Höcker legt das Geld zunächst aus, er oder seine Mitarbeiter bringen die Bestellungen zu den Kunden, direkt vor die Haustür. Per Kassenbon wird der Einkauf dann dort abgerechnet. „Sollte jemand Trinkgeld für unseren Lieferservice geben, sammeln wir das und spenden es nach der Corona-Krise an eine gemeinnützige Organisation“, so der 49-Jährige.

Appell an die Vernunft

Auf Hygiene wird bei den Lieferfahrten größter Wert gelegt. „In jedem unserer sechs Autos befinden sich Einmalhandschuhe, Mundschutz und Desinfektionsspray.“ Der Kontakt mit den Kunden auch mit den Rewe-Mitarbeitern soll auf ein Minimum beschränkt werden. „Wir fassen nur die Tüten an, nicht die Waren.“

Auf Facebook hat Marc Höcker seinen Plan schon publik gemacht. „Die Leute finden das toll, es gab richtig viel Zuspruch“, sagt er. Zugleich stellt der Fahrlehrer aber klar: „Das Angebot richtet sich vorwiegend an Hilfsbedürftige, die in dieser Zeit besser nicht vor die Tür gehen sollten. Außerdem liefern wir natürlich nicht aus, wenn jemand nur eine Schachtel Zigaretten oder einen Sechserpack Bier bestellt. Der Service sollte nicht ausgenutzt werden“, appelliert der Bünder an die Vernunft der Menschen. Höcker sagt: „Ich und meine Leute haben richtig Bock auf die neue Aufgabe. Wir helfen gerne, machen das daher auch völlig umsonst.“

Apropos Hilfe: Sollte der Dienst gut angenommen werden, und das Team irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen stoßen, freut sich der Fahrschul-Chef über Hilfsangebote von Interessierten. „Das würde ich dann aber zeitnah über Facebook posten“, sagt der 49- Jährige.

Sogar Quarantäne-Lieferungen

Auch Menschen, die unter häuslicher Beobachtung stehen oder unter Quarantäne können den kostenlosen Lieferservice von Marc Höcker und Sven Hornung in Anspruch nehmen. Allerdings gelten für diesen Personenkreis ­– zum Schutz der Fahrschulmitarbeiter – verschärfte Regeln.

„Bei solchen Haushalten stellen wir die Einkäufe dann einfach nur vor die Haustür. Wir bitten die Leute dann darum, das Geld für die Bestellung – idealerweise abgezählt – in einem Umschlag kurz vor unserer Ankunft vor die Tür zu legen“, so der Fahrschul-Chef. Kurz bevor der Kurier eintrifft, würde er sich dann noch mal telefonisch bei den Bestellern melden, so Höcker weiter.

Bei der Vorbereitung der Bestellung am Montag wird schnell klar: Nicht immer sind alle Wünsche der Kunden eins zu eins umsetzbar. Denn während der Corona-Krise sind nicht immer alle bestellten Waren vorrätig. Das bedeutet für das Rewe-Team natürlich Mehrarbeit, wenn sie bei der Auswahl bestimmter Produkte möglicherweise noch mal Rücksprache mit den jeweiligen Kunden halten müssen.