Von Daniel Salmon

„Die Bäckerei Erdbrügger hatte sich bei uns gemeldet und deren Produkte – wie frische Brötchen, Brot und Kuchen – liefern wir nun auch mit aus“, sagt Fahrschul-Chef Marc Höcker.

Angebot seit Montag

Am Montag waren er und sein Team mit ihrem kostenlosen Service an den Start gegangen . „Und es ist gut angelaufen. Am ersten Tag haben wir 25 Lieferungen zu den Leuten nach Hause gebracht.“ Bereits am frühen Dienstagmorgen hatte Höcker dann sechs Bestellungen in seinem Fahrschulauto, die er zu den Kunden brachte. Wie berichtet, hatte sich der 49-Jährige mit seinem Team die Aktion überlegt, nachdem die Fahrschule per NRW-Erlass seit Anfang letzter Woche geschlossen ist. Bei Rewe-Inhaber Sven Hornung ist die Fahrschul-Crew seither mit sechs Wagen im Einsatz.

Höcker legt das Geld zunächst aus, er oder seine Mitarbeiter bringen die Bestellungen zu den Kunden, direkt vor die Haustür. Per Kassenbon wird der Einkauf dann dort abgerechnet. Angenommen werden Einkaufswünsche unter Telefon 05223/7890707.