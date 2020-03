Von Daniel Salmon

Bünde/Melle (WB). Während die Verteilung von Lebensmitteln bei der Meller Tafel in der nächsten Woche wieder anläuft, ist zunächst keine Ausgabe an der Nebenstelle in Bünde geplant. Der örtliche Marktkauf hat derweil eine Aktion gestartet, um Bedürftige zu unterstützen.

In Melle wird es am Dienstag, 31. März, erstmals wieder eine Ausgabe für Tafelkunden geben. Wegen der Corona-Pandemie soll diese aber im Freien an der Rampe des dortigen Tafel-Standortes in 15-Minuten-Takt stattfinden. Interessierte müssen sich im Vorfeld anmelden – und zwar am Montag, 30. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 05422/959300. Die vorherige Anmeldung sei zwingend notwendig, weil sich die Ausgabe an der jeweiligen Haushaltsgröße orientiere, erläutert Tafel-Leiterin Ulrike Margraf. Sie und ihr Team bereiten die Tüten dann vor. „Wir testen zunächst, wie gut die neue Form der Ausgabe funktioniert, und planen zunächst bis in die Woche vor Ostern jeweils einen Ausgabetermin pro Woche – und zwar immer dienstags.“

Die Meller Tafel bittet darum, die erforderlichen Abstands- und Hygienevorgaben einzuhalten. Außerdem wird um pünktliches Erscheinen gebeten. Diejenigen Kunden, die üblicherweise beliefert werden, können diesen Service auch in der kommenden Woche nutzen.

Nebenstelle will abwarten

Bei der Bünder Tafel-Nebenstelle wolle man zunächst abwarten, wie das Angebot in Melle angenommen werde, betont Vorstandsmitglied Doris Dirker. In der Elsestadt bestehe unter den aktuellen Bedingungen keine Möglichkeit, die reguläre Ausgabe wieder aufzunehmen. Zuletzt waren am 16. März Lebensmittel auf dem Parkplatz des DRK-Hauses an der Sachsenstraße ausgegeben worden, weil das Rote Kreuz seine Räumlichkeiten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen hatte. „Derzeit können wir so etwas noch nicht auf die Beine stellen. Fast alle unsere Mitarbeiter in Bünde sind über 70, zählen somit zur Corona-Risikogruppe“, erklärt Dirker.

Je nachdem, wie die geplante Ausgabe in Melle über die Bühne gehe, wolle man sich auch vor Ort etwas einfallen lassen. Dirker stehe aber auch in Kontakt mit der Stadt Bünde: „Da soll ja auch ein Bringdienst eingerichtet werden. Vielleicht können die Lebensmittel auch auf diesem Wege zu den Tafel-Kunden kommen.“ Sie betont, dass aber auch Bünder von dem Angebot in Melle Gebrauch machen könnten, wenn sie denn mobil seien.

Aktion des Marktkaufs

Derweil hat man im Bünder Marktkauf, der die Tafel bislang auch regelmäßig unterstützt hat, die Bedürftigen nicht aus den Augen verloren. In dem Warenhaus an der Wilhelmstraße wurde ein kleiner Bereich eingerichtet, in dem Kisten stehen, bei denen sich potenzielle Tafel-Kunden gratis an Obst, Brot, Joghurt und weiteren Lebensmitteln bedienen können. „Regulär nicht mehr verkaufsfähiges Obst und Gemüse wird kontrolliert und kommt dann mit in die Abgabekisten. Ebenso wie verpacktes Brot vom Vortag. Waren aus dem Frischebereich die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind, liegen in einer Kühltheke dahinter“, erklärt Abteilungsleiter Benjamin Götze. Mit der Aktion wolle man Hilfsbedürftige unterstützen, auch vor dem Hintergrund, dass derzeit in Bünde keine Tafel-Ausgabe stattfindet. „Wir stehen auch nicht daneben und kontrollieren, wer sich was nimmt“, stellt er klar. Seit Start der Aktion sei von dem Angebot rege Gebrauch gemacht worden, berichtet Götze.