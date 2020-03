Ab sofort können sich Hilfesuchende und Helfer an die von der Stadt eingerichtete Hotline wenden. Foto: dpa

Wer im Zusammenhang mit der aktuellen Virusinfektion unter häusliche Quarantäne gestellt wurde, wird feststellen, dass alltägliche Dinge wie das Einkaufen zu einem scheinbar unüberwindlichen Hindernis werden können. Gleiches gilt für Personen, die zur Risikogruppe der älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen gehören, und die sich nicht dem Risiko einer Ansteckung aussetzen wollen. „Hier hilft es, wenn Personen da sind, die im Alltag unterstützen. Das können Verwandte, Nachbarn oder Freunde sein, die die Dinge erledigen, die man derzeit nicht selbst erledigen kann“, so Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz.

Unkomplizierte Vermittlung

Für Menschen, die jedoch keine Möglichkeit haben, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen, hat die Stadt Bünde nun eine Hotline eingerichtet. Ab dem 30. März, können sich unter Telefon 05223/161259 Menschen melden, die ein Hilfsangebot in Anspruch nehmen möchten, ihre Hilfe anbieten wollen oder es schon tun. Wem der schriftliche Kontakt auf digitalem Wege lieber ist, kann sein Anliegen auch an Zusammenhalten@buende.de senden.

Ziel der städtischen Plattform „Bünde hält zusammen“ ist es, Hilfesuchende und Helfer zueinander zu bringen. Die Hotline dient der unkomplizierten Vermittlung von Hilfsangeboten wie etwa dem Erledigen von Apothekengängen, Einkäufen oder sonstige Angelegenheiten. Die Hotline ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung besetzt. Außerhalb der Öffnungszeiten nimmt ein Anrufbeantworter Anfragen auf. Dieser Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. Nähere Infos zur neuen Plattform gibt es auch unter www.buende.de .