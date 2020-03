Bünde (WB). Bei einem Auffahrunfall in Bünde sind am Freitag auf der Lübbecker Straße zwei Frauen leicht verletzt worden. Dazu kam es laut Mitteilung der Polizei, weil eine 56-jährige Bünderin ein haltendes Auto übersehen habe.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr, als eine 47-jährige Bünderin mit einem weißen Audi in Richtung Kirchlengern fuhr. Sie hatte noch eine Beifahrerin im Auto. In Höhe der Hausnummer 263 wollte sie links auf ein Grundstück abbiegen und hielt verkehrsbedingt an.

Hinter ihr fuhr eine 56-Jährige aus Bünde in einem silbernen Ford. Sie sei „kurz abgelenkt“ gewesen, so die Polizei, und habe deshalb übersehen, dass der Audi auf der Lübbecker Straße stand.

Der Ford fuhr auf den Audi auf. Dadurch wurden die 47-jährige Frau und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden von der Mannschaft eines Rettungswagens ärztlich behandelt. Der Ford musste abgeschleppt werden.