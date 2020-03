Der Corona-Krise zum Trotz: Die Arbeiten bei der Firma Berndorf Bäderbau in Deutschlands südlichem Nachbarland laufen auf Hochtouren. Allein für das 50 Meter lange Schwimmerbecken werden aktuell 30 Wandelemente, 140 Bodenblechtafeln und 30 Bodenkanalteile angefertigt. In etwa zehn Wochen gehen die Teile mit sechs Sattelschleppern auf die 950 Kilometer lange Reise in die Else­stadt – so ist zumindest der Plan.

Die Edelstahlbecken sollen rund 40 Jahre halten und seien kaum wartungsanfällig. Die Firma Berndorf Bäderbau hat nach eigenen Angaben in den letzte vier Jahrzehnten rund 8000 solcher Anlagen gebaut – und weltweit ausgeliefert. Parallel zu dem Projekt in Bünde läuft ein Freibadbau in Remchingen bei Karlsruhe.

Dichtheit wird geprüft

Baumeister Robert Ilsinger schildert die Herausforderungen des Projekts: „Unabhängig von den Witterungseinflüssen müssen wir bei der Endmontage gute Schweißarbeit liefern. Die Wasserüberlaufrinne darf nicht mehr als plus minus zwei Millimeter von der Horizontalen abweichen.“ Im Übrigen werden bei der Endmontage die Beckenwand-Teile in Bünde fix einbetoniert und mit­einander verschweißt. Die ebenfalls angeschweißten Bodenteile lagern dabei ohne Betonierung auf einem Kiesbett.

Zur Endmontage gehöre ebenso eine Dichtheitsprüfung. Diese wird mit dem so genannten Farb-Eindringverfahren gemacht. Dazu wird die Oberfläche mit bestimmten Prüfflüssigkeiten behandelt. Die Prüfflüssigkeit wird mit einem speziellen „Entwickler“ sichtbar gemacht. „Damit lassen sich zuverlässig Mikrorisse im Material erkennen“, so Ilsinger.

Schichtdienst trotz Corona

Glücklich ist man bei der Berndorf Bäderbau, dass derzeit trotz der Corona-Pandemie gearbeitet werden kann. „Wir haben keine Betriebsunterbrechung und fertigen in zwei Arbeitsschichten“, so der Beckenbaumeister. 35 Mitarbeiter bereiten das Sechs-Bahnen Sportbecken sowie den Erlebnispool für das neue Bünder Freibad vor. Insgesamt werden 2500 Fertigungsstunden veranschlagt. Das Gesamtgewicht der beiden Becken liegt stolzen 45 Tonnen. Die planmäßige Anlieferung auf der Baustelle in Bünde ist bereits genau terminiert und soll am 16. Juni erfolgen.

Dr. Marion Kapsa, Geschäftsführerin der Bünder Bäder GmbH, hofft, dass für die österreichischen Monteure dann die Grenze nach Deutschland wieder offen sein wird. Denn wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist die Einreise in die Bundesrepublik für Österreicher zur Zeit nämlich nicht möglich.