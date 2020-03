Mehrere Beutel mit Nudeln, Tomatensoßen und Kekse hatte ein Unbekannter am Sonntag an der Brücke der Lübbecker Straße über die Else befestigt. Foto: Daniel Salmon

Bünde (WB/sal). Die Aktion „Gabenbrücke“ aus Herford hat auch in Bünde Nachahmer gefunden. An der Brücke der Lübbecker Straße über die Else hingen am Sonntagmorgen zahlreiche Tüten, die Unbekannte dort aufgehängt hatten – scheinbar um Bedürftigen während der Corona-Krise zu helfen.