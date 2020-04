Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zwei Verdächtige dabei beobachtet, wie sie das Gefährt gegen 20.40 Uhr im Gebüsch an einem Einkaufsmarkt an der Bahnhofstraße versteckten. Anschließend liefen die Männer in Richtung Hauptstraße davon. Die herbeigerufenen Polizisten stellten fest, dass der Roller am Sonntagmorgen am Bahnhof in Bünde entwendet wurde. Der Besitzer hatte sein Krad dort im Bereich der Radstation abgestellt.

Der am Roller befindliche Schutzhelm wurde im Gebüsch mit aufgefunden. Bei den mutmaßlichen Rollerdieben soll es sich um zwei etwa 30-jährige Männer südeuropäischer Herkunft handeln. Beide haben dunkle Haare und trugen schwarze Jogginghosen. Einer war mit einem grauen Oberteil, der andere mit einem orangefarbenen Oberteil bekleidet. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Die Beamten wollen wissen, wem die Personen mit dem Roller aufgefallen sind oder wer weitere Angaben zum Diebstahl machen kann. Hinweise gehen an die Kripo in Herford, Telefon 05221/8880.