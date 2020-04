Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (HK). In der Gerüchteküche brodelte es bereits seit einiger Zeit – nun hat Marc Höcker seinen Hut in den Ring geworfen. Der 49-jährige Fahrlehrer will bei der Kommunalwahl am 13. September als vierter Bewerber für das Bünder Bürgermeisteramt antreten.

Während Martin Schuster (CDU), Susanne Rutenkröger (SPD) und Stefanie Janßen-Rickmann (Grüne) als Kandidaten ihrer jeweiligen Partei den Posten an der Verwaltungsspitze anstreben, ist Marc Höcker parteilos – und möchte es auch bleiben. „Ich will alles anders machen als alle anderen, neue Wege gehen und den Parteien den Spiegel vorhalten“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung, vier Stunden, bevor er seine Bewerbung im Internet bekannt gab. „Hätte mir das jemand vor vier Wochen gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt, aber nachdem ich soviel Elend gesehen und so viel Unmut über die jetzige Kommunalpolitik gehört habe, war mir klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um etwas zu ändern.“ Mit „Elend gesehen“ und „Unmut gehört“ spielt er auf seine Erfahrungen während der Corona-Krise an.

Wegen des Kontaktverbotes musste er seinen Fahrschulbetrieb einstellen und organisierte daraufhin mit seinen Mitarbeitern und weiteren Partnern Ende März einen ehrenamtlichen Lieferservice für Lebensmittel. Wie berichtet, hat sich darüber hinaus ein Hilfsnetzwerk mit Gabencontainern und Lebensmittelausgaben für Bedürftige in Bünde und Umgebung entwickelt. Was er in jüngster Zeit erlebt hätte, sei wie ein „Augenöffner“ gewesen. „Ich habe mich vorher nie so intensiv mit dem Thema Armut auseinandergesetzt und bin entsetzt, wie viele Bedürftige es hier gibt.“ Er hätte mit Menschen gesprochen, die seit Tagen nichts gegessen hätten. „Wie kann das sein?“

Für den 49-Jährigen ist klar: Er will sich auch nach der Corona-Krise für Bedürftige einsetzen und einen Verein gründen, mit „dem die Not und die Armut der Menschen vor Ort gelindert wird.“ Aber damit nicht genug. „Ich will als parteiloser Bürgermeister das Problem der Armut angehen, verkrustete Strukturen aufbrechen und auch dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Geld verschwendet wird.“ Kommunalpolitische Erfahrungen hat Höcker nicht. Was befähigt ihn für das Amt des Bürgermeisters? „Was befähig einen Bankkaufmann, Gesundheitsminister zu werden? Man kann sich in alles hineinfuchsen“, antwortet er.

Um als offizieller Kandidat bei der Kommunalwahl im September antreten zu können, braucht Höcker 200 Unterschriften. „Ich habe bereits mit dem Ordnungsamt gesprochen, das wird kein Problem sein.“ Er verspricht einen „spannenden und polarisierenden Wahlkampf“. „Ich werde keine Fähnchen verteilen, sondern die Menschen ganz anders ansprechen.“ Besonders Jüngere und Politikverdrossene will er für sich gewinnen. Und zwar auch über die Sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook, wo er seit einiger Zeit bereits regelmäßig Videobotschaften veröffentlicht.