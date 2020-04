Große Glasflächen statt Betonoptik: Die Fassade des Woolworth-Komplexes in der Bünder Innenstadt hat sich in den vergangenen Wochen sehr gewandelt. Foto: Daniel Salmon

Von Hilko Raske

Spätestens im August sollen die Arbeiten dann komplett abgeschlossen und der Gebäudekomplex fertiggestellt worden sein, sagt Lars Esser-Carius, Geschäftsführer von Amanda International. Das Unternehmen hat sich auf Investitionen in Wohn- und Einzelhandelsimmobilien spezialisiert. Bereits Ende April wolle man die Flächen für die neue Woolworth-Filiale übergeben. Ursprünglich sei als Übergabetermin für die 1600 Quadratmeter Mitte April vorgesehen gewesen. Allerdings müssten einige Kleinigkeiten noch nachgearbeitet werden.

Corona wirkt sich auf Arbeiten aus

Natürlich habe die aktuelle Corona-Krise auch Auswirkungen auf die Bauarbeiten gehabt. „Wir haben zusätzliche Sanitärcontainer aufgestellt, es wurde ein Mehr-Schichten-System eingeführt. Dadurch wird bis spät in die Abendstunden hineingearbeitet, Arbeitszeiten bis 23 Uhr sind keine Seltenheit”, informiert der Amandla-Geschäftsführer. Um den Begegnungsverkehr zu reduzieren, habe man zudem ein Treppenhaus nur als Aufgang und ein anderes als Ausgang benutzt. Die Zusammenarbeit mit der Bünder Stadtverwaltung bezeichnete Esser-Carius als gut. Auf Seiten der Berufsgenossenschaft existierten aber Vorschriften, die man nicht habe nachvollziehen können. „Manche Vorgaben entbehren jeglicher sachlicher Vernunft”, kritisiert Esser-Carius.

Als Nächstes stehe das Verputzen der Frontfassade auf dem Programm. „Mit der optischen Wirkung des Gebäudes nach der Umgestaltung sind wir extrem zufrieden”, sagt Esser-Carius. Das sanierte Gebäude werde eine Strahlkraft haben, die weit über den Museumsplatz hinaus reiche. „Das ist eine richtig große architektonische Geste.” Die eigentliche Bauphase bei der Sanierung und Neugestaltung solcher Immobilien sei stets eine Qual. „Wenn dann alles fertig ist, sind alle gleichzeitig erstaunt und glücklich.” Was dann aber folge, sei der weitaus wichtigere Effekt. Mit steigender Kundenfrequenz ziehe die Nachfrage nach gewerblichen Flächen in der Nachbarschaft der Immobilie an. Dadurch seien Eigentümer der Nachbargebäude gefordert, investierten in der Regel verstärkt in die eigenen Immobilien. „Dadurch kann sich ein richtig gutes Quartier entwickeln.”

Letzter Mieter noch unklar

Und wer kommt sonst noch alles in den Woolworth-Komplex? Zum einen die Drogerie Rossmann, die auf 900 Quadratmetern das volle Sortiment bietet. Frei ist noch der Bereich, in dem vorher C&A war – immerhin 1450 Quadratmeter. „Dafür würde ich mir einen Lebensmittelhändler wünschen – das ist unser totaler Favorit.” Im ersten Obergeschoss sei neben Woolworth, die auf zwei Etagen Flächen haben, noch eine Filiale des Fitnessstudio-Kette „All Inclusive Fitness” geplant. Zudem habe die Stadtverwaltung etwa 1200 Quadratmeter an Bürofläche angemietet – aus Sicht von Esser-Carius eine sinnvolle Entscheidung. „Wer weiß schon, welchen Platzbedarf eine Verwaltung in zehn Jahren hat”, sagt er mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung. Und zu guter Letzt gebe es noch elf Mietwohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmetern Größe: „Alle barrierefrei, alle mit eigener Dachterrasse“, so der Amandla-Geschäftsführer.

Was den Namen des Gebäudekomplexes angeht, hat Esser-Carius auch schon ganz konkrete Vorstellungen. War ursprünglich die Bezeichnung „Stadttor” vorgesehen, ist man davon nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung abgerückt. „Und wir wollen auch nicht die 500. Galerie oder das 1000. Carree.” Stattdessen liebäugle man mit einem Vorschlag, den Stadthistoriker Jörg Militzer machte: „Die alte Ort”, wie der alte Siedlungskern hieß, der dem Woolworth-Neubau Ende der 1970er Jahre weichen musste.