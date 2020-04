Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Jede Menge freie Parkplätze, gähnende Leere auf dem Schulhof: Wo sonst am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium der Geräuschpegel so hoch ist, dass es fast in den Ohren dröhnt, ist es trotz Schulstart ganz still. Die Eingangstür ist sperrangelweit offen. Direkt dahinter steht ein Handdesinfektionsautomat, der beim Betreten des Gebäudes zu benutzen ist.

Gut fünf Wochen war das Gymnasium, das sonst täglich von 1014 Schüler besucht wird, geschlossen. Und nun ist nichts mehr wie zuvor. Gerade einmal neun Jugendliche sind am Donnerstag unterrichtet worden. Das liegt am Kurssystem, Donnerstag und Freitag finden nur wenige Stunden statt. Die Haupttage sind von Montag bis Mittwoch. „144 angehende Abiturienten können ab heute zum Vorbereitungsunterricht für das Abi kommen. Das Angebot ist freiwillig. 110 machen davon Gebrauch“, sagt Schulleiter Gunnar Woltering.

Tragen von Schutzmasken empfohlen

Er setzt sich beim Verlassen seines Büros eine von den selbst gemachten Masken auf. Verpflichtend ist das Tragen zwar nicht, wird aber von Landrat und Bürgermeistern empfohlen. Wer von den Lehrern oder Schülern kein solches Schutzstück besitzt, den stattet die Schule aus. Vor dem Sekretariat steht eine kleine Box auf dem Fußboden, in der Masken liegen. Sie sind der Schule gespendet worden.

Mehr Meter zu laufen

Die wenigen Jugendlichen, die das „Freiherr“ in diesen Tagen besuchen, machen umso mehr Meter durch das Gebäude. Denn hier ist ab jetzt alles Einbahnstraße – das bremst den Gegenverkehr und somit auch die Coronaviren. „Eingang und Ausgang liegen derzeit an unterschiedlichen Stellen, die Schüler werden von Schildern geleitet“, erklärt Woltering. Beim Gang durch das Gebäude geht es vorbei an Absperrbändern und auch an ausgeräumten Klassenzimmern, an anderen Stellen sammeln sich ein paar Tische und Stühle zusätzlich an. „Wir unterrichten nur zehn bis zwölf Schüler pro Raum, überall wird ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten. So weit sind auch die Tische auseinander gerückt“, erklärt Woltering. Fenster und Türen sind während des Unterrichts geöffnet, so muss niemand unnötigerweise Türklinken berühren.

„Wir haben alle Räume mit Flächendesinfektionsmittel ausgestattet. Die Schüler reinigen ihre Tische vor dem Start selber“, so Woltering. Die Lehrer tragen zudem auf einem Plan ein, welcher Schüler wo sitzt. „Kommt es doch zu einer Corona-Infektion, lässt sich nachvollziehen, wer wo gesessen hat und sich möglicherweise hätte anstecken können“, so der Schulleiter.

Etwa zwölf Stunden in der Woche drücken die Abiturienten nun die Schulbank. Jeweils vier in ihren zwei Leistungskursen und zwei in den beiden Grundkursen, die für sie prüfungsrelevant sind.

Bis jetzt haben sie sich über die Online-Plattform IServ vorbereitet. „Das Feedback war durchweg positiv. Da hat es sich bezahlt gemacht, dass wir so früh die Digitalisierung an unserer Schule vorangetrieben haben“, meint Woltering.

Toilettengang wird dokumentiert

Muss jemand in seiner Unterrichtszeit zur Toilette, geht dies nur einzeln. Es muss notiert werden, wer wann welche Toilette benutzt hat. In Coronazeiten wird einfach fast alles dokumentiert.

Der Einbahnstraße folgend geht es ringförmig aus dem „Freiherr“ heraus. Wieder ist der Schulhof leer. Dasselbe Bild am Busbahnhof. Drei Busse stehen dort und warten auf die Schüler, aber kaum einer kommt. Dann ist Abfahrt – und für heute Schulschluss.