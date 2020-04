Bünde (WB/sal). Statt erst am nächsten Montag öffnet das Bünder Modehaus bereits an diesem Samstag, 25. April, seine Pforten. „Bürgermeister Koch hatte mich angerufen und gesagt, dass wir sogar schon am Freitag öffnen dürften. Allerdings haben wir noch nicht alles vorbereitet. Wir müssen erst noch Hygieneschutzwände montieren“, erklärt Modehaus-Geschäftsführer Christoph Lanvers.

Das Traditionsgeschäft wird 800 Quadratmeter im ersten Obergeschoss (Damenabteilung) öffnen. „Auch wenn wir schon eher aufmachen als geplant, wollen wir uns bereits an die ab Montag geltende Maskenpflicht halten und bitten auch unsere Kunden darum, einen Mundschutz zu tragen“, appelliert Lanvers. Das Kaufhaus an der Eschstraße ist am Samstag in der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.