Von Hilko Raske

„Für die Saison 2019/20, die von September bis Mitte Juni läuft, hatten wir etwa 120 Veranstaltungen geplant“, sagt Dirk Kaiser, der gemeinsam mit Sohn Marcus Kaiser die treibende Kraft hinter der Stadtkultur ist. Zwei Drittel der Angebote habe man durchführen können. Der vergangene März habe sogar das Zeug dazu gehabt, aus Sicht der Stadtkultur zum besten Monat aller Zeiten zu werden. „Am 5. März haben wir noch 700 Gäste beim Kabarettabend mit Hagen Rether im Stadtgarten begrüßen können, die Show mit Lisa Feller am 7. März im Universum war ausverkauft“, so Dirk Kaiser. Das seien aber auch die vorerst letzte Veranstaltungen gewesen. Schon Mitte März habe sich für die Stadtkultur abgezeichnet, dass mit Blick auf die nahende Corona-Krise eine Zwangspause unvermeidlich sein werde, betont Kaiser. „Wir haben uns da keinen Illusionen hingegeben. Mein Sohn Marcus hat schon im Februar geahnt, dass das, was in Italien passiert, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch in Deutschland zu erwarten ist.“ Während viele andere Veranstalter aus der Branche noch auf Gesetzeslücken gehofft hätten, habe die Stadtkultur sich bereits Mitte März dazu entschlossen, die Pause-Taste zu drücken. „Seitdem sind unsere Ticket-Einnahmen zu 100 Prozent weggebrochen.“ Ein Drittel der geplanten Veranstaltungen könne man in dieser Saison nicht mehr anbieten. „Die sind allerdings nicht abgesagt, sondern verschoben. Ich muss nun sehen, wie wir die Veranstaltungen neu terminieren“, hält Dirk Kaiser fest. Das manage er derzeit von zuhause aus per Homeoffice. Der Großteil der Mitarbeiter der Stadtkultur befinde sich aktuell in der Kurzarbeit. Die Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße sei derzeit nicht geöffnet, das Büro allerdings telefonisch noch erreichbar.

Was die nächsten Monate betrifft, ist Dirk Kaiser eher skeptisch. Oder sollte man besser sagen realistisch? Er bringt es auf folgende Formel: „Ohne Impfstoff kein Kulturbetrieb“. Solange ein Mindestabstand eingehalten werden müsse, werde es keine Veranstaltungen in der bisherigen Form geben können. „Für alles, was auf der Bühne stattfindet, heißt das im Klartext: Das wird es vorerst nicht geben.“

Er drücke die Daumen, dass die Forschungen an einem Impfstoff schnell von Erfolg gekrönt seien. Bis dahin sei es aber wichtig, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Die Stadt Jena hat am 6. April eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit eingeführt. Das Ergebnis: Die Zahl der Neuinfektionen ist rapide gesunken.“ Somit können es keine Argumente mehr gegen das Tragen von derartigen Schutzmasken geben. „Und wenn man sich die Bilder anschaut, sehen wir in Deutschland eine kreative Maskenvielfalt und keinen Einheitslook“, gewinnt er dem Ganzen noch eine positive Seite ab.