Ein Bewohner (51) war bei dem Feuer in dem Haus an der Klinkstraße ums Leben gekommen. Foto: Christian Müller

Bünde (WB/sal). Was war der Auslöser für den verheerenden Wohnungsbrand an der Klinkstraße in der Nacht auf vergangenen Sonntag ? Dieser Frage geht die Herforder Kripo weiterhin nach.

Laut einer Polizeisprecherin nahmen die Beamten das Brandhaus auch am Montag in Augenschein. „Wie es zu dem Feuer kommen konnte, steht aber noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Das Gebäude ist weiter beschlagnahmt“, so die Sprecherin. Fest steht indes, dass die Dachwohnung, in der Feuer ausbrach, teilweise einsturzgefährdet ist.

Wie berichtet, war bei dem Brand ein 51-Jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner des Gebäudes hatte sich rechtzeitig ins Freie retten können und die Feuerwehr alarmiert. Der 48-Jährige war nicht verletzt worden.