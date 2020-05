Von Daniel Salmon

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem anderem versuchte schwere räuberische Erpressung vor. Laut Anklage soll er mit einem Komplizen am Mittag des 18. Oktober vergangenen Jahres eine Tankstelle in Bünde überfallen haben – jedoch erfolglos.

Zwar habe das Duo – der Angeklagte soll zum Tatzeitpunkt völlig betrunken gewesen sein – die Mitarbeiterinnen des Tank-Shops mit einer Schreckschusswaffe bedroht, Beute machten die Männer aber nicht. Den Angestellten gelang es die Polizei zu informieren, woraufhin die Räuber die Flucht ergriffen. S

päter sollen die beiden – abermals vergeblich – versucht haben, eine Lottoannahmestelle in Herford zu überfallen. Auf der Flucht ging der 38-Jährige der Polizei ins Netz, seither sitzt er in U-Haft. Sein Komplize floh unerkannt. Der Prozess vor der X. Strafkammer beginnt am 11. Mai und wird drei Tage später fortgesetzt.