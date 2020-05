Von Hilko Raske

Bünde (WB). Das Bünder Modehaus öffnet am Samstag, 9. Mai, wieder alle Abteilungen. „Somit sind alle Bereiche für Kunden zugänglich“, informiert Geschäftsführer und Mitinhaber Christoph Lanvers. Das Modegeschäft hatte am 18. März seine Pforten aufgrund der Corona-Krise geschlossen, durfte nach der ersten Lockerung auf 800 Quadratmetern wieder öffnen. „Damit hat die ungerechte Behandlung großer Einzelhandelsgeschäfte endlich ein Ende“, so Lanvers. Insgesamt habe man seit Beginn der Pandemie Umsatzverluste in Millionenhöhe eingefahren. Seit der Öffnung auf 800 Quadratmetern – „das entspricht etwa 22 Prozent unserer Gesamtfläche” – habe man in etwa ein Drittel des üblichen Umsatzes erzielt.