Bünde (WB). Die Stadtverwaltung Bünde lockert ab Montag, 11. Mai, die Zugangsregelung für das Rathaus und die Kommunalbetriebe Bünde. In einem ersten Schritt empfangen wieder alle Abteilungen der Stadtverwaltung Besucher, unabhängig von der Dringlichkeit des Anliegens. „Wir möchten wieder gewohnten Bürgerservice bieten. Dafür müssen wir aber bestimmte Rahmenbedingungen sicherstellen“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Koch. So erfolgt der Publikumsverkehr nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter. Im Rahmen der Terminvergaben werden sowohl der vollständige Name als auch die Anschrift des Besuchers aufgenommen. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner sind unter www.buende.de/Mitarbeiter/innen zu finden.