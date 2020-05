Von Ulrich Pfaff

Die ganze Geschichte hat eindeutig komödiantisches Potenzial, festgehalten auch noch durch Aufnahmen von Überwachungskameras. Es ist der 18. Oktober 2019, früher Nachmittag. Zwei mit hochgezogenen Kapuzen leicht vermummte Männer betreten die Star-Tankstelle an der Wasserbreite, nähern sich einer Verkäuferin. Einer der Männer bleibt ein paar Schritte abseits, der andere schreit die Frau an, will Geld. Die Kassiererin schreit zurück: „Was soll das?“, ruft nach ihrer Kollegin, schubst den Täter weg. „Haut ab.“ Die Kollegin ruft die Polizei, die beiden Männer gehen so schnell wie sie gekommen sind, ohne Beute. Gegen 17 Uhr taucht einer der beiden in Herford auf, in einem Lotto- und Tabakladen in der Lübberstraße – Kapuze über dem Kopf, Gaspistole in der Hand. Hier gibt es kein Video, aber eine ziemlich klare Aussage der Kassiererin vor der 10. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld: Sie sei „ganz geschockt“ gewesen, als der Mann „Überfall“ gerufen habe. Und sie habe reflexartig zum Pfefferspray gegriffen, das sie „nur zur Vorsicht“ in der Nähe stehen hatte. „Ich hab einfach losgesprüht, ich glaube, die ganze Flasche.“ Der Täter flüchtet, wieder ohne etwas zu erbeuten. Bittet an einem Kiosk nach Wasser, um sich das brennende Spray aus den Augen zu waschen. 400 Meter weiter schnappt ihn die Polizei.

Angeklagter ist reumütig

Versuchte schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen, lautet die Anklage gegen den 38-Jährigen aus Bünde. Er gibt alles zu, wenn auch nicht in allen Details, die dem Gericht wichtig wären – aber immerhin klingt seine Geschichte nach Krimi. Er habe am Morgen auf einer Parkbank gesessen, Wodka und Bier getrunken, schildert der gelernte, seit Monaten arbeitslose Schlosser, den Tattag. Die zweite Flasche Wodka habe er sich mit einem Unbekannten geteilt – der versprochen habe, dafür die dritte Flasche zu bezahlen. Er sei einfach hinter ihm hergelaufen zu der Tankstelle, habe nicht gewusst, dass sein Saufkumpan einen Überfall vorhabe. Er sei beim Widerstand der Kassiererin auch sofort abgehauen, bis zum Bahnhof, und dann in den Zug nach Herford gestiegen. Und wie es mit unbekannten Dritten im Krimi halt so ist: Der Saufkumpan sei dort auch wieder aufgetaucht, habe ihm eine Gaspistole in die Hand gedrückt, und mit der sei er dann alleine in den Lotto-Laden gegangen. „Ich glaube, ich habe dort Wodka verlangt, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern.“ 2,5 Promille Alkohol fordern eben ihren Tribut. Immerhin ist der 38-Jährige höchst reumütig, entschuldigt sich bei beiden Zeuginnen, er bedauere sein Verhalten sehr und schäme sich.

Urteil am Donnerstag

Die Vorgeschichte ist alles andere als eine Komödie. Aufgewachsen in einem Waisenhaus in Russland, habe er mit sechs Jahren Bier getrunken, um den allgegenwärtigen Hunger zu verdrängen, berichtet der Angeklagte. „Dort haben sie abends mal nach einem gesehen, ob man noch lebt“, schildert er die Lebensumstände. Als er später mit seinen Adoptiveltern nach Deutschland ausgereist sei, habe er mit 13 Jahren zum ersten Mal eine Schule besucht. Und landete mit 14 auf der schiefen Bahn: 15 Vorstrafen stehen seit 1996 im Register des 38-Jährigen, viele unter Alkoholeinfluss. „Spontane und äußerst dilettantisch ausgeführte Taten“, befand ein Richter 2010 nach einen halbwegs gelungenen Raub an einem Taxifahrer.

Das Scheitern seiner ersten Ehe habe ihn vor fast 13 Jahren richtig in den Suff getrieben: „Man trinkt morgens, damit der Motor überhaupt anspringt. Kein Bier oder Wein, das müssen schon 40 Prozent Alkohol sein.“ Im Frühjahr 2019 habe er nach längerer Trockenphase einen Rückfall gehabt, „ich war ein Sauffass.“ Mehrere Alkoholtherapien hat der 38-Jährige erfolglos abgebrochen. „Wie viele Chancen wollen Sie noch haben?“ fragt Vorsitzender Richter Christoph Meiring.

Das Urteil soll am morgigen Donnerstag gesprochen werden.