„Das Projekt Bünder Autokino war bislang ausgesprochen erfolgreich, wir haben im Laufe der ersten Programmwoche mehr als 1500 Gäste begrüßen dürfen“, zieht Ralf Grund vom Bünder Stadtmarketing ein positives Fazit. Da das Angebot von Anfang an auf eine Verlängerung ausgelegt worden sei, sollte die erste Woche gut angenommen werden, sei die Fortsetzung nun eine reine Formsache. Das cineastische Freiluftvergnügen mit Karosserieschutz wird vom Bünder Stadtmarketing in Kooperation mit den Bünder Lichtspielen (Büli) veranstaltet, um die Technik kümmern sich die heimischen Veranstaltungsexperten von Professional Event Solutions (PES).

„Der Standort am Holser Schluchtweg, gegenüber dem Sportplatz, sowie der Ablauf haben sich bewährt, auch die zweite Programmwoche wird wie bisher ablaufen“, so Grund.

Der Vorverkauf ist ab sofort und ausschließlich online über die Website des Bülis (www.bueli.de) möglich. Es gibt keine Abendkasse. Pro Vorstellung sind 100 Autos zugelassen. Nicht erlaubt sind Transporter, Bullis, Wohnmobile, Lkw, Zweiräder und Fußgänger. Ein Erwachsenen-Ticket kostet zehn Euro, pro Kind bis einschließlich 14 Jahre sind vier Euro zu zahlen.

Motoren müssen aus sein

„Der Ton wird über eine UKW-Frequenz im Autoradio übertragen, die Besucher dürfen eigene Snacks und Getränke mitbringen“, sagt Olesya Hemminghaus. Die Büli-Inhaberin empfiehlt warme Kleidung, abends könnte es kühl werden. Das Laufenlassen der Motoren sei aus Umweltschutzgründen nicht gestattet. Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch das Personal vor Ort. Essen und Getränke werden nicht angeboten. Toiletten stehen für die Besucher kostenfrei zur Verfügung. „Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren“, so Grund.

Los geht es jetzt am Donnerstag, 14. Mai, mit dem Actionfilm „Bad Boys for Life“ um 20 Uhr. Am Freitag steht die rasante Fantasykomödie „Jumanji: The next Level“ um 20 Uhr auf dem Programm. Der Samstag startet um 16 Uhr mit dem familienfreundlichen Animationsfilm „Angry Birds 2“, bevor um 20 Uhr ein weiteres Mal „Bad Boys for Life“ gezeigt wird. Auch am Sonntag gibt es zwei Vorstellungen: um 16 Uhr „Sonic the Hedgehog“ und um 20 Uhr „Lindenberg! Mach dein Ding“.