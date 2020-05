Von Daniel Salmon

Rödinghausen (WB). Erst gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer, dann ging ein betrunkener Autofahrer (38) am vergangenen Sonntagnachmittag in Rödinghausen mit einer Glasfalsche auf einen Hüllhorster (59) los. „Das waren schlimme Szenen“, schildert ein Zeuge die Geschehnisse vom vergangenen Sonntag.

Laut Polizei war der 38-jährige Seat-Fahrer gegen 16.40 Uhr bereits mehreren anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner riskanten Fahrweise auf der Ostkilverstraße aufgefallen. So soll der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere andere Autos auf einmal überholt haben und dann hinter dem Ford Mondeo des 59-jährigen Hüllhorsters eingeschert sein. Am Stoppschild vor dem Einmündungsbereich zur Kilverstraße stoppten beide Fahrzeuge hintereinander.

Attacke mit Glasflasche

„Der Seat-Fahrer stieg dann aus, ging zum Mondeo und beschimpfte den Fahrer als Wichser“, schildert der Zeuge. Zudem soll der betrunkene Rödinghauser mit einer Cola-Glasflasche herumgefuchtelt und versucht haben, den Hüllhorster damit zu attackieren.

Aufgrund der bedrohlichen Situation fuhr der 59-Jährige auf der Kilverstraße in Richtung Bruchmühlen einfach mit seinem Ford weiter. Das ließ sich der aufgebrachte Seat-Fahrer allerdings nicht bieten. „Er stieg in seinen Wagen und fuhr mit durchdrehenden Reifen dem Ford hinterher“, berichtet der Augenzeuge. Auf der Kilverstraße gelang es dem 38-Jährigen dann nach Angaben der Polizei, sich nach einem riskanten Überholmanöver mit seinem Seat vor den Ford zu setzen. Er bremste sein Fahrzeug so stark ab, dass sein Hintermann nur durch eine sofortige Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Allerdings: Nachdem die beiden Fahrer ihre Fahrzeuge verlassen hatten, rollte der Ford noch auf den davor stehenden Seat auf und beschädigte diesen leicht.

Ford-Fahrer an Kopf verletzt

Dann soll der 38-Jährige auf den Hüllhorster losgegangen sein – erneut mit der Cola-Flasche in der Hand. „Das war keine Schubserei. Das ging wirklich schlimm zur Sache. Der Seat-Fahrer war völlig außer sich“, so der Zeuge. Der 59-jährige Ford-Fahrer soll bei der körperlichen Auseinandersetzung am Kopf verletzt worden sein: „Er hat geblutet.“ Mit Unterstützung eines hinzugeeilten Mannes konnte der angegriffene Hüllhorster seinen aggressiven Kontrahenten bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festhalten. Zwischenzeitlich soll der Seat-Fahrer noch einen Fluchtversuch unternommen haben, der durch einen Zeugen aber vereitelt werden konnte.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 38-Jährige sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. „Er hatte wirklich eine ganz schöne Fahne. Das kam sicher nicht von Bier“, so der Zeuge. Die Entnahme mehrerer Blutproben wurde angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Beide in die Auseinandersetzung verwickelten Männer wurden verletzt und daher zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auf den 38-Jährigen dürften nun gleich mehrere Anzeigen zukommen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.