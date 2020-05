Täglich von 12 bis 20 Uhr bieten Kevin Vollmer und seine Mitstreiter Burger, Crêpes und Co. auf dem Kirmeshof an. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Seit Freitag stehen daher auf Sindermanns Hof an der Raffaelstraße 3 in Hüffen zwei Essenstände. Angeboten werden Crêpes, Burger, Pommes, Schokofrüchte, Kaffeespezialitäten und vieles mehr. „Wir mussten uns ja was einfallen lassen, wir müssen auch unseren Lebensunterhalt bestreiten“, sagt Kevin Vollmer. Eigentlich hätten er und seine Schausteller-Kollegin ihre Leckereien bereits auf den ersten großen Festen angeboten. „Ende März wären wir bei der Landpartie in Bad Pyrmont in die Saison gestartet“, sagt der 23-Jährige.

Hoffen auf den September

Aber der Corona-Ausbruch machte den Bündern einen Strich durch die Rechnung: Und keine Feste bedeuten keine Einnahmen. „Das wird auch vorerst so bleiben. Da bekommt man als Schausteller schon Existenzängste“, so Vollmer, der hofft, dass ab September wieder Volksfeste stattfinden können.

Mit der Mini-Kirmes wollen er und Natalie Sindermann den Bündern eine kleine kulinarische Freude bereiten – und zumindest einen Teil ihres Lebensunterhaltes bestreiten. Vollmer: „Wir werden damit nicht reich, aber wir können zumindest laufende Kosten decken, die wir ja auch haben. Unser Angebot wird recht gut angenommen.“ Das wird klar, als ein älterer Mann vor den Bedientresen tritt. „Endlich mal wieder ein Hot Dog“, sagt er und nimmt das verpackte Fastfood in Empfang.

Corona-Regeln werden beachtet

Natürlich gelten auf dem Hof an der Raffaelstraße Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der Corona-Schutzverordnung. Die Genehmigung für den „to-go“-Verkauf hatte das Kreisgesundheitsamt den Schaustellern erteilt. Auch vonseiten der Stadt Bünde sieht man keine Probleme. „Es handelt sich im Grunde um einen Außerhaus-Verkauf und dem ist nichts entgegenzusetzen“, sagt Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Für vier Wochen dürfen die Buden zunächst stehen bleiben, dann muss eine neue Genehmigung beantragt werden. Geöffnet hat der Kirmeshof täglich von 12 bis 20 Uhr. Vorbestellungen werden unter Telefon 0151/17551805 angenommen.