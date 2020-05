Udo und Ursula Kemena bei der Eröffnung des „Zeitgeistes“ im vergangenen März. Das Familienunternehmen – es unterhält fünf Esprit-Stores – hat jetzt eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Ein Grund ist die Insolvenz der Esprit Holding in Düsseldorf. Foto: Hilko Raske

Bünde (WB/hr). „Die Corona-Krise hat auch unser Unternehmen mit voller Wucht und der ganzen Härte getroffen“, sagt Udo Kemena, geschäftsführender Gesellschafter der Fashion Store GmbH & Co. KG. Und als wäre die Krise nicht schlimm genug, sei erschwerend die Insolvenz der Esprit Holding in Düsseldorf hinzukommen. Immerhin unterhält Kemena Fashion fünf Esprit-Stores, darunter einen in der Bünder Eschstraße.