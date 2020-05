Von Hilko Raske

Bünde (WB). Weil er auf der A30 einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll, musste sich jetzt ein 29-jähriger Tischler aus Ibbenbüren vor dem Amtsgericht Bünde verantworten. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, im vergangenen Jahr auf der Autobahn in Richtung Osnabrück mehrere Kilometer mit seinem VW Polo mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Stundenkilometer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen zu sein. Als ein hinter ihm fahrender Mercedes per Lichthupe und Blinker signalisierte, dass er den Polo überholen wollte, soll der Tischler seinen Wagen abrupt auf eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer abgebremst haben, so dass der hinter ihm fahrende Mercedes eine Vollbremsung machen und auf die rechte Spur wechseln musste, um eine Kollision zu verhindern. Der 29-Jährige habe daraufhin ebenfalls auf die rechte Spur gewechselt und dort erneut eine Vollbremsung vollzogen. Im Mercedes war ein Ehepaar aus Lingen unterwegs. Die Senioren hatten den Vorfall am Folgetag in Lingen zur Anzeige gebracht.