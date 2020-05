Von Ulrich Pfaff

Vier Jahre Knast stehen dem 38-Jährigen bevor, zunächst jedoch eine Langzeittherapie im Maßregelvollzug – damit er seine manifeste Alkoholsucht bekämpfen kann. Wie berichtet, hatte der Bünder sich seit Montag vor der 10. Strafkammer zu verantworten, weil er im vergangenen Oktober versucht hatte, eine Tankstelle in Bünde und anschließend einen Lotto-Laden in Herford zu überfallen. Beide Male bekam er es mit beherzten Kassiererinnen zu tun, die den Betrunkenen in die Flucht schlugen – in Herford sogar angesichts einer drohend vorgehaltenen Pistole, die sich erst später als Schreckschusswaffe entpuppte. In seinem Geständnis berief sich der 38-Jährige bei der Tat in Bünde noch auf einen Kumpan, mit dem er zuvor auf einer Parkbank gehörig dem Wodka zugesprochen haben wollte – und der ihn dann in den missglückten Überfall auf die Tankstelle hineingezogen habe. In Herford hingegen war der Angeklagte dann alleine aufgetreten. Beide Male so betrunken, dass ihm das Gericht verminderte Schuldfähigkeit zubilligte und ihn wegen zwei minderschweren Fällen der versuchten schweren räuberischen Erpressung zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilte.

Wegen seiner langjährigen Alkoholabhängigkeit mit mehreren gescheiterten Entzugsbehandlungen und Rückfällen wies die Kammer ihn in eine Therapie in einer forensisch-psychiatrischen Klinik ein. Sogar mit dem Gedanken der späteren Sicherungsverwahrung setzten sich die Richter auseinander: Der 38-Jährige hat seit 1993 15 Vorstrafen „gesammelt“, darunter mehrere wegen gefährlicher Körperverletzung und Eigentumsdelikten – aber immer in Zusammenhang mit Alkohol. Letztlich sah die Strafkammer aber keine ausreichende Grundlage, eine so schwerwiegende Maßnahme des Freiheitsentzugs zu verhängen.