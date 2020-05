Von Hilko Raske

Bünde (WB). Seit dem Lockdown Mitte März konnten im Gesundheitszentrum „Me Vivo“ im Ärztehaus am Nordring keine Rehasport- und Fitnessangebote mehr stattfinden. Umso mehr freuten sich die Inhaber Sven Krüger und Dominic Kostroß, dass mit der Lockerung vom 11. Mai an der Betrieb wieder aufgenommen werden sollte. Ein Wasserschaden hat ihnen und dem achtköpfigen Mitarbeiterteam aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. „Ein geplatztes Eckventil hat den Souterrainbereich, in dem sich unsere Praxis-, Übungs- und Büroräume befinden, komplett unter Wasser gesetzt“, sagt Dominic Kostroß. Das Wasser sei die ganze Nacht geflossen, bis der Schaden am nächsten Morgen entdeckt worden sei. Auch das Lager und die Werkstatt eines Sanitätshauses seien in Mitleidenschaft gezogen worden, ein Fahrstuhlschacht sei vollgelaufen. „Als ich das gesehen habe, war ich voll in Panik. Erst die wochenlange Zwangspause durch Corona und dann auch das noch“, kleidet der Diplom-Sportwissenschaftler seine Gefühle in Worte.

Man habe umgehend eine Spezialfirma damit beauftragt, das Wasser abzupumpen und den Schaden zu minimieren. Allerdings: „Das hat nicht mehr viel genutzt. Das Wasser war da bereits schon vom Estrich und der Dämmschicht im Boden aufgesaugt worden“, so Kostroß. Das Kellergeschoss müsse deshalb komplett saniert werden. Die Kosten dafür habe die Versicherung mit einem sechsstelligen Betrag beziffert. Nicht betroffen davon seien aber alle anderen Praxen und Geschäfte im Haus, betont der „Me Vivo“-Mitinhaber.

Und wie geht es nun weiter? „Wir müssen das Souterrain praktisch leerräumen.“ Glücklicherweise könne man ins Erdgeschoss ziehen. Dort würden Räume leerstehen, die jetzt von „Me Vivo“ genutzt werden. 80 Prozent aller Gerätschaften könnten dort untergebracht werden. „Zu unserem Team gehört auch eine Ernährungsberaterin. Der ist spontan von der Ergotherapie Maja, die sich auch im Ärztehaus befindet, ein Büro zur Verfügung gestellt worden“, informiert Kostroß. Am 18. Mai wolle man dann wieder – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln – den Betrieb aufnehmen. Bei dem Umzug in das Erdgeschoss habe sich die Versicherung bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Immerhin werde dadurch der Verdienstausfall gering gehalten, was der Versicherung entgegen komme.

„Gleich zu Beginn der Schließung durch Corona haben wir uns gefragt, wie lange wir das Ganze durchhalten können“, sagt Kostroß. Länger als drei Monate könne man das auch mit staatliche Hilfe und Kurzarbeit nicht schaffen, so die Einschätzung der beiden Inhaber, die „Me Vivo“ seit 2014 im Ärztehaus Nordring betreiben. Insoweit sei man außerordentlich froh, dass es nun weitergehe – auch wenn der Wasserschaden den Start um mindestens sieben Tage verzögere. Immerhin betreue man im Rehasport etwa 1200 Patienten, hinzu kämen außerdem noch weitere 400 Mitglieder.

„Wir haben uns überlegt, dass wir viele einfache Bewegungsangebote – sofern es das Wetter zulässt – einfach nach draußen verlegen“, so Kostroß. Alle Rehasportkurse hätten so am 11. Mai an der frischen Luft zu den normalen Kurszeiten begonnen. Pro Woche biete man normalerweise etwa 60 Kurse an. Dabei reiche die Palette von Wassergymnastik, Rückenfit und Zumba über Pilates hin zu den verschiedensten Rehasport-Angeboten. „Was uns nun helfen würde, ist, dass alle, die an Kursen teilnehmen oder unser Angebot wahrnehmen wollen, sich telefonisch einen Termin holen“, so Kostroß.