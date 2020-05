Bünde (WB). Wer saß in dem schwarzen Bulli? Die Polizei sucht nach Unfallbeteiligten und Zeugen, die zur Aufklärung eines Unfalls beitragen können, der sich am Freitag in Bünde ereignet hat. Dabei sei ein Bulli über den Fuß eines achtjährigen Jungen gefahren.