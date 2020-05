Von Hilko Raske

Bünde (WB). Zwei pinke Bullis mit dem Shopping-Queen-Schriftzug auf dem Parkplatz an der Pauluskirche, dazu ein Kamerateam in der Fußgängerzone – das sorgte nun für Aufregung in der Bünder Innenstadt. Trotz Corona werden neue Folgen der populären Einkaufs-Serie für den TV-Sender Vox in und um Bielefeld gedreht. „Das Motto in Bielefeld lautet ‚Nice, nicer, Neon! Sei der Hingucker in deinem neuen Neon-Teil!‘“, informiert Greta Schneider vom Sender Vox, der zur RTL-Mediengruppe gehört. Als Kandidatinnen würden dabei am Montag Laura (25), Dienstag Inna (42), Mittwoch Anja (35), Donnerstag: Pia (31) und Freitag Gertrud (60) antreten. Eine der Kandidatinnen kommt aus dem Bünder Stadtteil Ahle und wollte deshalb in Bünde shoppen