Von Hilko Raske

Bünde(HK). Die Corona-Krise hat etliches durcheinander gewirbelt. Viele öffentliche Einrichtungen waren über Wochen geschlossen, müssen sich nun an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. So auch die Bünder Museumsinsel. Maximal zehn Besucher dürfen sich aktuell gleichzeitig im Museum aufhalten, eine Einbahnstraßen-Regelung gewährleistet, dass man sich nicht über den Weg läuft.

Ausstellung verlängert

Interaktive Elemente wie Mikroskope oder die Riechstation im Tabakmuseum sind gesperrt – zu groß ist die Angst einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Doch damit nicht genug: Im Eingangsbereich steht ein Tisch mit Einweg-Handschuhen für die Besucher. Man will schließlich auf Nummer sicher gehen.

Aber auch mit Blick auf die Ausstellungen – aktuelle und geplante – sah sich Museumsleiter Michael Strauß vor unerwartete Herausforderungen gestellt. Vor allem der zeitliche Ablauf, die Gesamtplanung, musste auf den Prüfstand gestellt werden. „Wir werden alles nach hinten verschieben. So wird die Meeresausstellung, die eigentlich am 17. Mai beendet werden sollte, noch bis zum 20. September zu sehen sein“, informiert Strauß. Darauf folgt dann eine Schottland-Ausstellung, die vom Museum Coburg zur Verfügung gestellt wird. Die sollte vor Corona ursprünglich am 21. Juni eröffnet werden. Der Termin ist inzwischen jedoch Makulatur. Jetzt sei der 20. Oktober anvisiert worden.

Vereine stellen sich vor

Meeresausstellung verlängert, Schottland später – hier ändert sich nur der Zeitplan. Ganz anders sieht es allerdings bei der nächsten großen Eigenpräsentation des Museums aus. Wenn ausgeliehene Ausstellungen die Pflicht sind, handelt es dabei für Museumsleiter Strauß um die Kür.

An und für sich wollte sich das Museum im kommenden Jahr dem Thema „Menschheit in Gefahr? – Untergangsängste zwischen realer Bedrohung und Fiktion“ widmen. „Und dann kam die Corona-Pandemie. Wir wurden also praktisch von der Wirklichkeit eingeholt. Jetzt können wir keine Ausstellung mehr zeigen, die sich ausschließlich mit dem möglichen Aussterben der Menschheit auseinandersetzt – das wäre mehr als kontraproduktiv“, so der Museumsleiter.

Stattdessen will Strauß mit zwei Formaten arbeiten, die er als vielversprechend betrachtet. Zum einen sollen sich unter dem Motto „Bünder Facetten” auch heimische Vereine vorstellen können. „Das hatten wir schon einmal und das ist beim Publikum angekommen.“ Den Auftakt könnten eventuell die Ahnenforscher im Kreis Herford machen.

Danach jedoch möchte Strauß einen Ausstellungszyklus realisieren. „Mir schweben vier Themen vor, die inhaltlich zusammenhängen und unter der Überschrift ‚Des Menschen Welt‘ ein großes Ganzes bilden.“ In einem ersten Schritt solle gezeigt werden, wie die Menschheit als beherrschende Spezies das Antlitz der Welt verändert hat und immer noch verändert. „Ohne die Menschen würde dieser Planet komplett anders aussehen“, betont Strauß. Und diese Veränderungen seien bestimmt nicht immer zum Besseren. „Überall da, wo der Mensch eingreift, macht er nur Mist“, so seine pessimistische Einschätzung.

„Kann die Menschheit aussterben?“

Im zweiten Teil gehe es dann um „Die Gesellschaft zwischen Fakten und Fake News“ – ein Phänomen, das in Zeiten von sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt. Im dritten Part möchte Strauß die „Perspektiven für unsere Zukunft“ vorstellen. Besiedelt die Menschheit den Mars? Ist die Erde in 100 Jahren überhaupt noch bewohnbar? Das sind einige der Fragen, denen nachgegangen werden soll.

Den Abschluss macht das Thema „Kann die Menschheit aussterben?“ Damit wäre er wieder nah am ursprünglichen Ausstellungsinhalt, hat es aber in einen übergeordneten Zusammenhang gestellt. „Diese Reihe würde bis 2024 laufen. Zwischen den einzelnen Teilen gibt es natürlich andere Schwerpunkte und Präsentationen.“ Immerhin sei der vierteilige Zyklus ein flexibles Paket, das als übergreifende Klammer wirke.