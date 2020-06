Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Diese Dichte an Halteverbotsschildern gibt es derzeit wohl nur in Bünde: An der Hans-Böckler-Straße in Hunnebrock – und zwar im Bereich zwischen Pestalozzistraße und Heggeweg – säumen derzeit Dutzende der markanten Verkehrszeichen die Ränder links und rechts der Asphaltpiste.