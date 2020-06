Bünde (WB/sal). Nachdem das WESTFALEN-BLATT und der WDR über die Funde sensibler Patientendaten durch Youtuber in der stillgelegten Kurklinik Ernstmeier berichtet haben, hat die Stadt Bünde umgehend reagiert.

Bereits am frühen Freitagmorgen fuhr ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor dem seit knapp zehn Jahren vor sich hinrottenden Gebäude vor. Knapp zwei Stunden durchkämmte der Mann die Räume - und er wurde anscheinend fündig. Mit einem großen Karton und einem gefüllten blauen Müllsack rückte er schließlich wieder ab.

2010 hatte das Kurhaus in Randringhausen den Betrieb eingestellt. Seitdem verwahrlost das Gebäude zusehends. Foto: Salmon

Nach Informationen dieser Zeitung hatte er in der alten Kurklinik unter anderem Kurkarten ehemaliger Patienten gefunden, Gästebücher und weitere Dokumente mit schützenswerten Daten. Noch am Freitag sollen zudem Mitarbeiter des Bauhofs an der Ruine erscheinen. Ob sie das Gebäude, das durch diverse Eingänge und Fenster problemlos zugänglich ist, versiegeln oder weitere Akten – möglicherweise aus den Kellerräumen – bergen sollen, ist unklar.

Die Stadtverwaltung hat eine offizielle Stellungnahme angekündigt.

Ende Mai waren in einem leer stehenden Krankenhaus in Büren (Kreis Paderborn) zurückgelassene Patientenakten entdeckt worden.