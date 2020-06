Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Wird das neue Freibad so alt wie das, was gerade abgerissen wurde, könnte in etwa 80 Jahren die Zeitkapsel gefunden werden, die Bürgermeister Wolfgang Koch und Bäder-Geschäftsführerin Marion Kapsa am Mittwoch in den Grundstein eingemauert haben. Sie wird an die besondere Zeit und die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie erinnern.