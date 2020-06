Bünde/Lübbecke (WB). Ein 39-jähriger Mann aus Bünde ist am Donnerstagmorgen in einen Lkw-Unfall auf der B239 in Lübbecke (in Höhe der Barre-Brauerei) verwickelt worden. Er blieb unverletzt. Im Berufsverkehr sorgte die Sperrung der Kreuzung B65/B239 für erhebliche Probleme.

Von Westfalen-Blatt