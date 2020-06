Nach den Ferien Kultur satt

1500 Tickets zurückgezahlt

Kaiser ging zuerst aber auf die erschwerten Bedingungen ein, die der Lockdown für Kunstschaffende, aber auch Veranstalter, mit sich gebracht hatte. „Noch am 5. März konnten wir den Kabarettisten Hagen Rether im ausverkauften Stadtgarten begrüßen. Am 13. März war Schluss. In der Folge durften 35 Auftritte im Universum und Stadtgarten nicht stattfinden, wir mussten Ersatztermine finden.“ Während das Büro der Stadtkultur für Besucher geschlossen bleiben musste, ging die Arbeit aber weiter. Etwa 11.000 Tickets habe man auf die Ersatztermine umgebucht, etwa 1500 Tickets seien zurückgezahlt worden, informierte Kaiser. Parallel dazu seien etwa 130 Veranstaltungen für die kommende Saison geplant worden. Ob sie auch alle stattfinden können? „Wir bleiben optimistisch“, betonte der Universums-Intendant. Und weist gleich darauf hin, dass die beliebten Themenpartys im Stil der 1980er oder 90er, „Last Dance before Christmas“ oder „The Day after“ wahrscheinlich nicht veranstaltet werden können. Denn nach derzeitigem Stand (Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona Sars CoV 2 des Landes NRW vom 15.6.2020) dürfen „Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern ohne Einhaltung der Mindestabstände durchgeführt werden, wenn die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen“. Bei Partys schlecht möglich.

Dass der Bedarf an kultureller Unterhaltung gerade in Coronazeiten besteht, ist für Kaiser unstrittig. So habe man im Universum Anfang Juni als erstes Theater in OWL an zwei Abenden die Comedy-Night angeboten. „Publikum und Künstler waren glücklich, ein Stück Normalität genießen zu können.“

Start am 22. August

Den Auftakt in die neue Saison macht am 22. August Comedian Ingmar Stadelmann. Er präsentiert sein neues Programm „Verschissmus“. Es folgen unter anderem Jürgen Becker (25. August), Sascha Korf (3. September), die „Medlz“ (13. September), Dave Davis (3. Oktober), Emmi & Willnowsky (26. und 27. Oktober, 30. April und 1. Mai 2012) und natürlich die Comedy-Nights.

Im Rahmen des Abo-Angebots (Kulturticket) gibt es acht Veranstaltungen: unter anderem präsentiert Daniela ben Said „Glück ist tierisch leicht“ (2. September), Jörg Knör hält am 6. November einen parodistischen Jahresrückblick, am 14. Januar heißt es „Moscow Circus on Ice“ im Stadtgarten, am 3. Dezember führt das „Russisches Ballettfestival Moskau“ Schwanensee auf.

Highlights im Stadtgarten

Fünf Veranstaltungen richten sich an Kinder, darunter das Märchen „Der Froschkönig“ in einer englischen Theaterfassung. Unter dem Motto „Die Highlights im Stadtgarten“ treten bekannte Show- und Bühnengrößen wie Wolfgang Trepper (8. September), Mirja Boes (8. November), Baumann & Clausen (17. Dezember), Dietmar Wischmeyer als „Günther der Treckerfahrer“ (26. Februar 2021) oder Bernhard Hoecker (15. April) auf.

Für das ambitionierte Kulturprogramm, das Bünde in der ganz Region bekannt gemacht hat, erhielt Kaiser viel Lob. „Ich bin beeindruckt über die Vielfalt, die in dieser Form einmalig ist“, sagt CDU-Ratsherr Martin Schuster. Der Kommunalpolitiker dankte Kaiser, dass er für die vielen abgesagten Veranstaltungen Ersatztermine gefunden habe.