Rätsel um Auerochsenschädel gelöst

Fritz Langhorst, langjähriger Ortsheimatpfleger in Preußisch Ströhen, ist es zu verdanken, dass Licht in die Fundgeschichte des Auerochsenschädels gekommen ist. Es sei ihm ursprünglich darum gegangen, nur ein Bild und ein paar Informationen über einen vom Hörensagen bekannten „Auerochsen aus Preußisch Ströhen im Bünder Tabakmuseum“ zu bekommen, sagt Langhorst. Im vergangenen Jahr nahm er deshalb den Kontakt zum Bünder Museum auf. Anhand der Unterlagen des ehemaligen Ortsheimatpflegers bestätigte Museumsleiter Michael Strauß, dass als Fundort Preußisch Ströhen zutreffen müsste.

Durch das Naturkundemuseum des Landesverbandes Westfalen-Lippe in Münster kam Langhorst an weitere Informationen über den Fund. Vom zuständigen Paläontologen Dr. Achim Schwermann erhielt er einen Katalog, den der ehemalige Bünder Museumsleiter Dr. Eberhard Pannkoke im Jahr 1979 verfasst hatte. In seiner Abhandlung „Der Doberg bei Bünde“ hatte Pannkoke den Schädel als Moorfund aus dem Jahr 1929 beschrieben.

Langhorst setzte sich in der Folge mit Fritz Hasenbürger, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bünder Museum und Mitglied im Paläontologischen Arbeitskreis, in Verbindung. Der freut sich über die Informationen, die der ehemalige Ortsheimatpfleger akribisch zusammengetragen hatte. „Schließlich wussten wir vorher nichts Genaues“, sagt Hasenbürger.

1915 im Moor gefunden

Auf einem Foto aus dem Jahr 1928, das Professor Langewiesche, den Gründer des Museums, in seinem legendären „Steinzimmer“ zeigt, könne man zwar den Auerochsenschädel sehen. Das sei aber schon so ziemlich alles gewesen, was man an Informationen hatte. Schriftliche Aufzeichnungen von Professor Langewiesche seien dazu nicht gefunden worden. „Fritz Langhorst hat nachweisen können, dass der Schädel 1915 von französischen Kriegsgefangenen während der Anlage von Entwässerungsgräben in Preußisch Ströhen entdeckt wurde“, sagt Hasenbürger. Aus den zeitgenössischen Berichten gehe auch hervor, dass die Kriegsgefangenen mehr als nur den Schädel ausgegraben haben.

Es bestehe durchaus die Möglichkeit, dass weitere Knochen des Auerochsen in einem Archiv gelagert würden und nur auf ihre Entdeckung warteten, sagt Hasenbürger. „Das passiert relativ häufig“, sagt Fritz Hasenbürger, der die Fossilienabteilung im Archiv des Bünder heimischen Museums betreut.