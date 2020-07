Lkw steht in Flammen

Bünde (WB). In Brand geraten ist ein Lkw am Samstag, 11. Juli, an der Junkerstraße in Bünde. Gegen 23.05 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über das brennende Fahrzeug informiert. Der Lkw stand mit einem Anhänger im Bereich des Wendehammers und brannte bereits bei Eintreffen der Polizeibeamten. Der Anhänger wurde augenscheinlich durch den Brand nicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bünde-Ahle gelöscht.

Von Westfalen-Blatt