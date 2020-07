Passiert ist Folgendes: Die 60-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die Hansastraße in Richtung Bünde. Sie beabsichtigte im Kreuzungsbereich Holser Straße auf der Hansastraße in Richtung Bünde weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich wechselte die für die 60-Jährige zeigende Ampelanlage von Rot- auf Grünlicht, so dass sie ihre Fahrt direkt weiterführen konnte.

Plötzlich und unerwartet fuhr von links der 24-jährige Fahrer eines Mercedes in den Kreuzungsbereich hinein. Trotz einer Bremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Aufgrund der Spurenlage und von Zeugenaussagen besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass der 24-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich hineingefahren und es dadurch zur Kollision mit dem Seat gekommen ist. Die 60-Jährige und der 24-Jährige wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mussten durch Rettungswagen in ortsnahe Krankenhäuser transportiert werden.

Sowohl der Seat als auch der Mercedes wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro.