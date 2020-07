Ehepaar entkommt den Flammen

Zufällig sei seine Frau aus dem Schlaf geschreckt, habe ihn dann geweckt, schildert der 67-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Rauchmelder schrillen zu diesem Zeitpunkt bereits. „Wir haben aber nur gehört, wie die Ziegel vom Dach fallen. Ich bin sofort raus aus dem Bett, habe aus dem Fenster geschaut: Es war taghell. Ich habe nur noch geschrien: ‚Es brennt.‘ Dann sind wir sofort raus“, sagt Stiegelmeier. Zu diesem Zeitpunkt steht der hintere Teil des Gebäudes in der Straße In der Loheide, in dem sich eine große Deele befindet, bereits komplett in Flammen und hat auch schon auf den Hausteil übergegriffen, in dem sich die Wohnung des Paares befindet.

Nachbarn wählen Notruf

Während Klaus-Dieter Stiegelmeier das vor dem Haus geparkte Wohnmobil in Sicherheit bringt („Wir wollten in den Urlaub und hatten schon Gasflaschen im Wagen“), verständigt seine Frau die Feuerwehr. Aber Nachbarn haben den Brand bereits bemerkt und den Notruf gewählt. „Meine Tochter hat das Scheppern von Dachpfannen gehört. Binnen einer Viertelstunde stand der ganze Bau in Flammen“, schildert Anlieger Jobst Weitkamp.

Gegen 3.18 Uhr werden die Rettungskräfte alarmiert, sind wenige Minuten später am Ort des Geschehens. Neben der hauptamtlichen Wache rücken auch alle ehrenamtlichen Bünder Löschzuge und -gruppen aus. „Das Feuer muss schon länger gebrannt haben“, vermutet Bündes Feuerwehrchef Rüdiger Meier.

Zunächst überlegen die Feuerwehrleute einen Innenangriff durchzuführen. „Aber davon haben wir dann abgesehen, weil die Bewohner ja schon draußen waren“, so Feuerwehrsprecher Lars Vienop. Zudem wird rasch klar: Das brennende Dach ist einsturzgefährdet, ist teilweise sogar schon zusammengefallen und kracht wenig später komplett in die Tiefe. Auch einer der Gebäudegiebel fällt.

Nachlöscharbeiten nötig

Bünder Bauernhaus brennt aus 1/14 Foto: Christian Müller und Daniel Salmon

Die Einsatzkräfte konzentrieren sich wegen des starken Funkenfluges darauf, Schaden von den umliegenden Häusern abzuwenden. Den eigentlichen Brand haben die knapp 100 Einsatzkräfte mithilfe eines massiven Löschwassereinsatzes laut Vienop dann rasch unter Kontrolle. Für die Dauer der Löscharbeiten wird die nahegelegene Lübbecker Straße zunächst komplett gesperrt.

Koordiniert wird das Einsatzgeschehen vom Spradower Dorfplatz aus. Dort hat der Einsatzleitwagen der Löschgruppe Bünde-Mitte Position bezogen. Auch eine vorläufige Verpflegungsstation für die Retter wird dort aufgebaut.

Die Nachlöscharbeiten ziehen sich bis in den Freitagnachmittag hin. Immer wieder lodern Brandnester auf, müssen abgelöscht werden. Ein THW-Einsatztrupp rückt an und reißt den verbleibenden Dachgiebel und einen Schornstein ein, damit dieser nicht auf die Straße kracht und somit weitere Menschenleben gefährdet.

Kripo am Montag vor Ort

„29 Jahre haben wir hier zur Miete gewohnt und nun alles verloren“, sagt Klaus-Dieter Stiegelmeier. Der 67-Jährige und seine Frau werden vor Ort von einem Notarzt untersucht, der aber keine Verletzungen und keine Rauchvergiftung feststellen kann. „Wir hatten wirklich großes Glück“, sagt der Hausbewohner, der sich nicht erklären kann, wie das Feuer ausbrach.

Die Ermittlung der Brandursache wird nun die Kripo beschäftigen. „Einer unserer Brandermittler war am Freitag bereits vor Ort. Betreten konnte der das Gebäude aber noch nicht“, sagt Kreispolizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Das soll nun am Montag geschehen, dann wird auch ein Brandsachverständiger vor Ort sein. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund eine halbe Million Euro.