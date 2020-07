Bünde (WB/sal). Nach dem Brand eines Bauernhauses in Bünde-Spradow musste die Feuerwehr einige Stunden später – am Freitagnachmittag – erneut zu einem größeren Einsatz ausrücken. An der Eichfeldstraße, nur einen Steinwurf vom ersten Brandort entfernt, stand das Carport eines Doppelhauses in Flammen.

Von Westfalen-Blatt