Wie bereits berichtet , waren die Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr an die Eichholzstraße gerufen worden. Dort war das Feuer im Carport der linken Doppelhaushälfte an der Eichholzstraße ausgebrochen und dann auf das angrenzende Gebäude übergesprungen.

„Es war schon von weitem eine dunkle schwarze Rauchsäule zu sehen“, so Meier, der nur zwei Minuten nach Alarmierung am Brandort eintraf. Der Feuerwehrchef war kurz zuvor im Spradower Gerätehaus gewesen: „Wir hatten den Einsatz von Freitagnacht nachbesprochen.“ Denn nur einen Steinwurf von dem brennenden Doppelhaus entfernt hatte Stunden zuvor ein Bauernhaus in Flammen gestanden und war komplett zerstört worden.. „Zwei Großbrände binnen so kurzer Zeit habe ich selten erlebt“, sagt Meier.

Brandermittler kommen Montag

Zunächst hatten die etwa 50 Einsatzkräfte versucht, auch das linke – derzeit unbewohnte – Doppelhaus zu retten. „Wir hatten eine Riegelstellung zwischen Carport und Haus aufgebaut. Aber das Feuer war vom Carport aus schon unter die Dachhaut des Doppelhauses gezogen.“ Unter Atemschutz gingen zwei Löschtrupps in das Gebäude. So gelang es der Feuerwehr, das rechte Doppelhaus zu schützen. Bei der linken Gebäudehälfte brannte allerdings der Dachstuhl aus. Der Sachschaden dürfte immens sein. Gegen 18.44 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer dann unter Kontrolle. „Das dauerte recht lange, weil wir uns dazu entschieden hatten, die Dachhaut aufzunehmen, um an die Brandnester dort zu gelangen“, erklärt Rüdiger Meier.

Drei Personen, die sich in der unversehrten Haushälfte aufgehalten hatten, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Bei dem Einsatz zogen sich zudem zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Meier: „Einer war mit dem Fuß umgeknickt, ein anderer hatte sich einen Nerv im Arm eingeklemmt.“ Die Kripo hat nun die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt, konnte allerdings am Samstag noch nicht durch Sachverständige betreten werden.