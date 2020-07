In der Tiki-Bar fliegen die Funken

Glück hatten dabei alle diejenigen, die die Tiki-Bar rechtzeitig aufgesucht hatten. Denn bereits Minuten vor der Show mussten viele Interessierte abgewiesen werden. „Jeder genehmigte Platz ist besetzt“, sagte Weber mit Blick auf die belegten Tische. Durch die Corona-Schutzverordnung darf er in diesem Jahr nicht ganz so viele Gäste wie sonst in den Beachclub lassen. Das Ergebnis: An einem Abend mit sommerlichen Temperaturen und noch dazu einem Show-Event war die Obergrenze schnell erreicht.

Während Weber denjenigen, die für einen Sitzplatz zu spät gekommen waren, noch Cocktails to go anbot, baute der Hiddenhauser Feuerkünstler bereits alles für seine Show auf. „Es ist meine erste Show in diesem Jahr und momentan auch eine von sehr wenigen, die mir noch geblieben sind“, sagte der Künstler. Er spüre die Auswirkungen der Corona-Krise unmittelbar – durch die Absagen von Stadtfesten und anderen größeren Veranstaltungen habe er derzeit zu kämpfen und freue sich umso mehr, an diesem Abend auftreten zu können.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte er seine Feuerkunst in der Tiki-Bar präsentiert – und auch dieses Mal ließ er Feuerschwerter, Pois oder den Phönixstab durch die Luft wirbeln. Zwar durfte am Samstagabend niemand aufstehen, um den Künstler zu bejubeln, doch auch von den zugeordneten Sitzplätzen aus gab es reichlich Applaus. Vor allem nach der spektakulären Abschlussnummer mit einem Funkenstab, bei dem die Funken wie kleine Regentropfen durch die Luft flogen. Nicht umsonst forderten sich die Anwesenden am Ende eine Zugabe ein.

„Es ist einfach toll, wieder vor Publikum auftreten zu können“, freute sich Roy Ristau, wie der Künstler im wirklichen Leben heißt, über den großen Zuspruch. „Denn die Feuerkunst ist meine große Leidenschaft“, sagte er. Mit gerade einmal 16 Jahren habe er sein Interesse an dieser speziellen Kunst entdeckt und sich schließlich im Alter von 18 Jahren entsprechend schulen lassen. „Seither baue ich viele Utensilien selber und erfinde neue Nummern“, erklärte er. So auch den spektakulären Funkenstab, der manch einen zum Staunen brachte.

Am Ende hatte Ristau gleich doppelten Grund zur Freude. Denn Weber bat die Anwesenden, eine kleine Spende für den Künstler da zu lassen. „Auch er gehört zu den vielen Künstlern, die seit Wochen auf ihr Honorar verzichten müssen“, sagte der Tiki-Bar-Betreiber.

Aufgrund der positiven Resonanz beschlossen die beiden dann spontan, eine weitere Show in der Tiki-Bar stattfinden zu lassen: Am 29. August, dem letzten Abend der Tiki-Bar in diesem Jahr, wird Roy erneut seine Künste zeigen und hat damit zumindest noch einen garantierten Auftritt. Eine Chance bekommen damit auch alle diejenigen, die an diesem Abend abgewiesen wurden, den Künstler aber doch noch sehen wollen.