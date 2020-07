Entscheidung über Autobahnschild im Herbst

Bünde (WB). Tabakstadt, Seekuh und Doberg – fragt man Auswärtige, was sie mit Bünde spontan verbinden, fallen oft diese Schlagwörter. Vor allem der Doberg genießt in der Fachwelt ein großes Ansehen. Ihn auch als touristisches Aushängeschild nutzen und bewerben möchte die Stadtverwaltung. Sie hat deshalb unlängst an die Bezirksregierung den Antrag geschickt, dass ein sogenanntes touristisches Hinweisschild an der A30 in Nähe der Abfahrt Hiddenhausen – also praktisch in Sichtweite des Dobergs – aufgestellt wird. Dabei handelt es sich um den zweiten Anlauf nach 2013. Inzwischen haben sich die Voraussetzungen allerdings geändert. „Der Doberg bei Bünde ist ein besonderer geologischer Aufschluss, dessen Einzigartigkeit weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus reicht. Er ist nicht nur ein eingetragenes geologisches Bodendenkmal und eine in der Geowissenschaft international anerkannte Fossillagerstätte – inzwischen ist der Doberg in den Rang eines nationalen Geotops aufgestiegen“, teilt Sabine Bartetzko vom Haupt- und Rechtsamt der Stadt Bünde mit.

Von Hilko Raske