„Die Erreichbarkeit, die Nutzung durch Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Platzverhältnisse müssen verbessert werden“, sagt Martin Schuster, gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP. „Für uns gehört die Stadtbücherei in die Innenstadt“, so Schuster. Den früheren Standort in unmittelbarer Rathausnähe im Rahningschen Hof hätten viele Bünderinnen und Bünder lieb gewonnen und akzeptiert.

Nun ergebe sich die einmalige Chance, eine ähnliche Konstellation zu erreichen. Nachdem der Kirchenkreis entschieden habe, sich vom Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu trennen und dort eine neue Bebauung entstehen zu lassen, sei für die Union klar gewesen, dass die Bücherei dahin gehöre. „Mir schwebt langfristig vor, gemeinsam mit der Kirchengemeinde im Bereich des heutigen Bonhoeffer-Hauses themenverwandte Einrichtungen unterzubringen. Neben dem Gemeindehaus und der Stadtbücherei als modernes Medien- und Kulturzentrum können dort, wie gewohnt, Seniorenkreise, Jugend- und Kulturarbeit stattfinden.” führt Martin Schuster seine Gedanken aus.

Gemeinsam hätten CDU und FDP eine klare Vorstellung entwickelt, wie in der direkten Nachbarschaft zur frisch renovierten Laurentius Kirche ein echter Frequenzbringer in der Bünder Innenstadt entstehen könne. Davon profitiere nicht nur der Handel, sondern in erster Linie alle Bünderinnen und Bünder. „Unsere wunderschöne Innenstadt mit einem leistungsfähigen Einzelhandel sowie der optimalen Erreichbarkeit bedarf unserer vollen Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren. Mein Ziel ist es, das Bünde wieder die schönste Stadt der Welt wird“, sagt Schuster mit einem ernst zu nehmenden Augenzwinkern.