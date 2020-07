Wo Bienen sich so richtig wohlfühlen

Initiative „Deutschland summt!“ dreht Videoclip in Bünde

Bünde (WB). Wo fühlen sich Bienen, Käfer und Schmetterlinge am wohlsten? In einem naturnahen Garten. Und als einen solchen kann man mit Fug und Recht den von Friedhelm Diebrok bezeichnen. Der Nabu-Kreisvorsitzende hat auf seinem Grundstück an der Engerstraße – immerhin fast 7000 Quadratmeter groß – ein Paradies für Insekten geschaffen. Da wundert es nicht, dass dieser Garten nun als stimmige Kulisse für Dreharbeiten zu einem Musikclip diente, der auch auf die bedrohte Existenz von Honig- und Wildbienen aufmerksam machen soll.