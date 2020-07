Im Bus gibt es wieder Tickets

„Die Beschaffung der Trennscheiben hat uns vor große Herausforderungen gestellt, da die Nachfrage am Markt sehr groß war und dadurch lange Lieferzeiten entstanden sind“, erläutert Bernd Achatz, Betriebsleiter der BVO. Die Trennscheiben variieren je Bustyp, und müssen daher für jeden Bus nach dem Einbau einzeln vom TÜV oder der DEKRA für eine dauerhafte Nutzung abgenommen werden.

Wichtig hierbei sei, dass die Trennscheibe die Sicht des Busfahrers nicht behindere und er weiterhin einen uneingeschränkten Blick auf die Straße hat. Zudem dürfe das Glas nicht spiegeln oder leicht verkratzen und sollte eine gewisse Haltbarkeit gegen äußere Einflüsse haben. Die BVO hat die Trennscheiben in ihrer eigenen Werkstatt in Herford eingebaut. Insgesamt setzt die BVO auf den vier Stadtbuslinien in Bünde fünf Solo-Fahrzeuge sowie einen eigenen Kleinbus ein.

WLAN in Bussen

„Wir müssen allerdings weiterhin auf uns aufpassen und die Hygieneregeln beachten. Nur gemeinsam kann es gelingen, das Virus in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch, dass unsere Fahrgäste eine Mund-Nase-Bedeckung tragen“, sagt Achatz.

„Aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnten wir ohne diese Trennscheiben in den Bussen keine Tickets mehr verkaufen. Wir hoffen, dass die Bünder jetzt wieder mehr Bus fahren und das mit einem guten Gefühl“, ergänzt Volker Beinke, Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde mbH. Das zwischenzeitlich abgeschaltete kostenfreie WLAN in den Bünder Fahrzeugen wurde bereits vor Beginn der Sommerferien wieder aktiviert. Informationen unter ostwestfalen-lippe-bus.de oder buender-busse.de.