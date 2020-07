Einsatz des Staatsschutzes an der Herforder Straße

Bünde (WB/hr). Einsatzkräfte des Staatsschutzes (Polizeipräsidium Bielefeld) haben am Mittwochmorgen an der Herforder Straße in Bünde die Wohnung eines Mannes durchsucht. Der Mann steht im Verdacht, den Holocaust geleugnet und damit eine Volksverhetzung nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch begangen zu haben.